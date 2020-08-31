Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

Фото: TASS/AP/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что насилие в охваченных беспорядками городах можно прекратить только при помощи силы.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы – это сила!" – написал он в Twitter.

Глава государства также подверг критике мэра Портленда Теда Уилера, назвав его безумным, ничего не делающим болваном.

По словам Трампа, жители Портленда, как и всех других городов, хотят правопорядка, а леворадикальные мэры-демократы не могут этого сделать.

Президент также подчеркнул, что настаивает на вводе в город Национальной гвардии. Местные власти отказываются от этого предложения.

В то же время кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти.

В сообщении на сайте Байдена отмечается, что глава Белого дома не справляется с работой, поскольку его риторика приводит к росту общественной напряженности.

Акции протеста в Портленде продолжаются более 90 дней после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией.