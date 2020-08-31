Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

04:06

Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

политика за рубежом

Фото: TASS/AP/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что насилие в охваченных беспорядками городах можно прекратить только при помощи силы.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы – это сила!" – написал он в Twitter.

Глава государства также подверг критике мэра Портленда Теда Уилера, назвав его безумным, ничего не делающим болваном.

По словам Трампа, жители Портленда, как и всех других городов, хотят правопорядка, а леворадикальные мэры-демократы не могут этого сделать.

Президент также подчеркнул, что настаивает на вводе в город Национальной гвардии. Местные власти отказываются от этого предложения.

В то же время кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти.

В сообщении на сайте Байдена отмечается, что глава Белого дома не справляется с работой, поскольку его риторика приводит к росту общественной напряженности.

Акции протеста в Портленде продолжаются более 90 дней после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией.

Протестующие в Окленде подожгли здание суда

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать