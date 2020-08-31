Трамп назвал силу единственным способом остановить беспорядки в США

04:06
Фото: TASS/AP/Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп заявил, что насилие в охваченных беспорядками городах можно прекратить только при помощи силы.
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы – это сила!" – написал он в Twitter.
Глава государства также подверг критике мэра Портленда Теда Уилера, назвав его безумным, ничего не делающим болваном.
По словам Трампа, жители Портленда, как и всех других городов, хотят правопорядка, а леворадикальные мэры-демократы не могут этого сделать.
Президент также подчеркнул, что настаивает на вводе в город Национальной гвардии. Местные власти отказываются от этого предложения.
В то же время кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил Трампа в разжигании ненависти.
В сообщении на сайте Байдена отмечается, что глава Белого дома не справляется с работой, поскольку его риторика приводит к росту общественной напряженности.
Акции протеста в Портленде продолжаются более 90 дней после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицией.
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