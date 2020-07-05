Трамп назвал США победителями коммунизма и фашизма

06:09
Фото: TASS/AP/Alex Brandon
Президент Дональд Трамп, комментируя протесты в стране, заявил, что США победили фашистов и коммунистов, а скоро одолеют и левых.
В праздничной речи по случаю Дня независимости глава Белого дома указал, что "американские герои" "нанесли поражение нацистам, опрокинули фашистов".
Кроме того, президент страны считает, что США "свергли коммунистов" и "загнали на самый край земли" террористов, защитив американские ценности.
При этом Трамп добавил, что "сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей", сообщает "Мир24".
По его мнению, власти не позволят "разъяренной толпе" сносить статуи, "стирать историю", вести пропаганду среди детей и "попирать" принципы.
Массовые акции протеста вспыхнули в США в конце мая из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе.
В ряде городов акции под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") переросли в беспорядки, участники которых начали сносить памятники южанам времен Гражданской войны.
Памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют
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