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Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию", – написал Трамп.

Он отметил, что для вандалов будут введены тюремные сроки.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2020

"Длительные тюремные сроки (предусмотрены – Прим.Ред.) за это беззаконие против нашей страны", – добавил Трамп.

Ранее американский президент заявлял, что введет тюремные сроки до 10 лет для протестующих, которые занимаются осквернением монументов и статуй.

17 июня протестующие в США снесли памятник Колумбу. Монумент простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона.