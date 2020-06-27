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Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.
"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию", – написал Трамп.
Он отметил, что для вандалов будут введены тюремные сроки.
"Длительные тюремные сроки (предусмотрены – Прим.Ред.) за это беззаконие против нашей страны", – добавил Трамп.
Ранее американский президент заявлял, что введет тюремные сроки до 10 лет для протестующих, которые занимаются осквернением монументов и статуй.
17 июня протестующие в США снесли памятник Колумбу. Монумент простоял 140 лет как символ вклада иммигрантов в развитие региона.