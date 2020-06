Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию", – написал Трамп.

Он отметил, что для вандалов будут введены тюремные сроки.

I just had the privilege of signing a very strong Executive Order protecting American Monuments, Memorials, and Statues - and combatting recent Criminal Violence. Long prison terms for these lawless acts against our Great Country!