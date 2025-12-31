РИА Новости: взрывы произошли в Киеве и Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и Одессе на Украине в ночь на 31 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена только в Черниговской области Украины.

Ранее российская армия нанесла удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Атака была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Помимо энергетических объектов, под ударом российских военных оказались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 150 районах.