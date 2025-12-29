Политолог Кортунов назвал основные нерешенные вопросы между Россией и Украиной

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде 28 декабря. Основной темой встречи стало урегулирование конфликта с Россией. Стало ли мирное соглашение ближе, разбиралась Москва 24.

"Продвигаемся очень хорошо"

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Встреча президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским состоялась в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и продлилась более 2,5 часa. Речь шла в том числе об урегулировании вооруженного конфликта с Россией.

При этом до переговоров с Зеленским американский лидер пообщался с Владимиром Путиным и назвал разговор с ним "хорошим и очень продуктивным". Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что новый диалог глав государств состоится в самое ближайшее время.

Также президенты США и Украины провели видеоконференцию с европейскими лидерами. По ее завершении Трамп и Зеленский пришли на совместную пресс-конференцию. Президент США охарактеризовал встречу с украинским коллегой как "отличную". По его мнению, стороны "очень близки" к достижению договоренности по урегулированию конфликта.





Дональд Трамп президент США Я не люблю давать оценки в процентах, я просто думаю, что мы продвигаемся очень хорошо. Возможно, мы очень близко. Остаются один или два очень острых, очень сложных вопроса, но я думаю, что у нас все очень хорошо.

Трамп признал, что между Москвой и Киевом остаются нерешенные вопросы, в частности, по будущему статусу Донбасса. Кроме того, он призвал Украину заключить сделку сейчас, чтобы не потерять больше территорий в ближайшие месяцы. Среди прочего, Трамп утверждал, что Владимир Путин якобы выразил готовность России помочь в послевоенном восстановлении Украины, в том числе за счет поставок энергоресурсов по низким ценам.

Касаемо сроков завершения конфликта глава Белого дома выразил осторожный оптимизм, допустив, что это может произойти "через несколько недель". Он также затронул вопрос будущих гарантий безопасности для Украины, указав, что основную нагрузку в этом вопросе должна взять на себя Европа, однако США "точно помогут". Отдельно американский президент отметил, что окончательные условия мирного плана, возможно, потребуют вынесения на референдум или голосование в парламенте Украины.

Владимир Зеленский со своей стороны подтвердил прогресс в переговорах.

"Мы договорились, что в ближайшие недели наши команды встретятся, чтобы завершить проработку всех обсужденных вопросов", – заявил украинский лидер.

Позднее он заявил, что мирное соглашение в дальнейшем должно быть вынесено на референдум. Он также анонсировал следующую встречу в январе 2026 года, на которую Трамп пригласит украинскую делегацию и европейских лидеров.

Для координации дальнейшей работы будет сформирована двусторонняя рабочая группа. Трамп заявил, что США представят госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Зеленский сообщил, что в украинскую рабочую группу войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"Конкретные вопросы"

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала одной из ведущих тем в западных СМИ. В частности, The Guardian отметила, что, несмотря на позитивную риторику Трампа, фундаментальные проблемы, включая территориальный вопрос и гарантии безопасности, остаются нерешенными. Издание также обратило внимание на разницу в приеме: Зеленского не встречали официальные лица в аэропорту, в отличие от Владимира Путина на Аляске в августе 2025 года.

Также телеканал Fox News рассказал со ссылкой на осведомленный источник, что после переговоров во Флориде якобы появился шанс на первый почти за 5 лет прямой телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Дмитрий Песков подчеркнул 29 декабря, что на данный момент речи об этом не идет.

В свою очередь, политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал Москве 24, что говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично.

"Недавняя встреча между президентами Трампом и Зеленским во Флориде показала, что ни одна из сторон пока не готова к принципиальным изменениям своих позиций", – отметил эксперт.

По его мнению, кроме вопросов территориального размежевания и конкретных гарантий безопасности, которые США предоставят Киеву, есть еще ряд нерешенных технических проблем. Например, будущее Запорожской атомной электростанции (АЭС) и проведение референдума относительно Донбасса, который теоретически мог бы быть совмещен с выборами президента Украины.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам По всей видимости, конфликту предстоят еще несколько раундов очень серьезных и трудных переговоров. В ближайшем будущем, несмотря на предположения некоторых американских СМИ, прямые контакты между Россией и Украиной на высшем уровне маловероятны. Более реалистичным выглядит сценарий с двумя параллельными треками переговоров: Вашингтон с Москвой и Вашингтон с Киевом.

При этом Кортунов не стал исключать возможность прямого контакта Путина и Зеленского: он напомнил, что российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности и даже приглашала украинского президента в Москву.

"Однако подобные переговоры могли бы состояться, лишь когда в ходе предварительной работы останется всего один-два принципиальных спорных вопроса, требующих разрешения на самом высоком уровне. Пока же стороны находятся далеко от этой точки", – добавил эксперт.

Позитив текущей ситуации заключается в том, что впервые за последние три года предметом обсуждения стали конкретные, а не общие политические вопросы, отметил Кортунов.

"Речь идет о таких деталях, как управление Запорожской АЭС, схема размежевания сил по линии соприкосновения или возможные ограничения на численность ВСУ после конфликта. Сам факт перехода разговора на этот конкретный уровень можно считать определенным достижением. Однако по мере углубления в детали закономерно выявляются разногласия, которые будут тормозить переговорный процесс", – пояснил политолог.

Таким образом, движение есть, но оно носит сложный и противоречивый характер, резюмировал эксперт.

При этом доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев в беседе с РИА Новости объяснил заявления Трампа о перекладывании основной части гарантий безопасности для Украины на Европу. По его мнению, в них "кроется глубокий смысл".





Александр Гусев доктор политических наук, профессор РАН Он как бы уходит от этой проблемы и не хочет осложнений с Россией. Трамп хочет перекинуть на европейцев экономическое и финансовое бремя.

Гусев подчеркнул, что прямое военное участие США в обеспечении гарантий безопасности Украине противоречило бы договоренностям с Москвой и поставило бы под вопрос безопасность России.

При этом он оценил предварительный звонок Трампа Путину как "мощный сигнал", демонстрирующий, что американская сторона считает российскую позицию принципиально важной и стремится с ней согласовывать свои действия.

