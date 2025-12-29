Зеленский заявил, что мирное соглашение должно выноситься на референдум

Фото: ТАСС/AP Photo/Alex Brandon

Украинский президент Владимир Зеленский выступил за вынесение возможного соглашения об урегулировании конфликта на референдум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Глава государства пояснил, что это наиболее крепкое оформление документа, так как речь идет не про волеизъявление одного человека или 450 членов Верховной рады, а "миллионов". При этом для проведения референдума требуется прекратить огонь как минимум на 60 дней, но с этим "не все согласны", указал Зеленский.

"Мы договорились сейчас с американцами, что получим гарантии безопасности, которые будут поддержаны конгрессом США, что очень важно, и парламентом Украины. А наши двусторонние договоры с европейцами из "коалиции желающих" будут потом подтверждаться европейскими парламентами, чтобы эти соглашения имели силу", – добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявлял, что в стране могут провести "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. При этом в Кремле отвергли любые предлоги для требования перемирия или паузы на фронте.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась во Флориде, Зеленский допустил, что мирное соглашение может быть одобрено путем голосования в Верховной раде. На последнем, в частности, настаивал сам Трамп.