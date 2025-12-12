Форма поиска по сайту

12 декабря, 20:16

Политика

Песков отверг идею о перемирии для проведения референдума на Украине

Фото: kremlin.ru

Москва отвергает любые предлоги для требования перемирия или паузы на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского провести "всеукраинский референдум" по территориальным вопросам. При этом пока неизвестно, каким образом он будет проводиться.

Также Зеленский ранее заявил, что всегда готов к выборам, и отметил, что может для этих целей изменить закон. При этом Украина способна организовать выборы через 60–90 дней в случае, если Соединенные Штаты и Европа обеспечат безопасность их проведения.

Песков такое заявление назвал достаточно новым, добавив, что в Кремле будут следить за развитием событий.

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

