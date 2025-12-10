Песков назвал заявление Зеленского о готовности к выборам достаточно новым

Фото: ТАСС/Zuma

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к проведению президентских выборов в стране достаточно новое, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков указал, что это именно то, о чем уже давно говорил Владимир Путин и совсем недавно американский президент Дональд Трамп. Пресс-секретарь российского президента добавил, что Кремль будет следить за тем, как будут развиваться дальнейшие события.

Ранее Трамп заявлял, что на Украине пора провести президентские выборы, так как прошло уже много времени и все идет "не особо хорошо". По словам президента США, Киев использует боевые действия, чтобы не проводить избирательный процесс.

В ответ на критику со стороны Трампа Зеленский сказал, что всегда готов к выборам. Он отмечал, что хочет изменить закон о выборах для их проведения, если США и Европа обеспечат безопасность избирателям.

