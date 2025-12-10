Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 12:36

Политика

Песков назвал заявление Зеленского о готовности к выборам достаточно новым

Фото: ТАСС/Zuma

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности к проведению президентских выборов в стране достаточно новое, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков указал, что это именно то, о чем уже давно говорил Владимир Путин и совсем недавно американский президент Дональд Трамп. Пресс-секретарь российского президента добавил, что Кремль будет следить за тем, как будут развиваться дальнейшие события.

Ранее Трамп заявлял, что на Украине пора провести президентские выборы, так как прошло уже много времени и все идет "не особо хорошо". По словам президента США, Киев использует боевые действия, чтобы не проводить избирательный процесс.

В ответ на критику со стороны Трампа Зеленский сказал, что всегда готов к выборам. Он отмечал, что хочет изменить закон о выборах для их проведения, если США и Европа обеспечат безопасность избирателям.

Читайте также


властьполитика

Главное

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика