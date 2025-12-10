Форма поиска по сайту

10 декабря, 11:39

Политика

Медведчук заявил, что Трамп начал процесс "политического устранения" Зеленского

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент США Дональд Трамп запустил процесс "политического устранения" президента Украины Владимира Зеленского, заявив о необходимости провести выборы, сообщил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Зеленский с самого начала был против Трампа и его политики, ему дали четкий приказ подчиниться, он его не выполнил. Как известно, "если враг не сдается, то его уничтожают", – написал он в авторской статье на "Смотрим.ру".

По мнению политика, если американский президент "не снесет" Зеленского в ближайшие месяцы, то сам столкнется с проблемами в Европе.

"Процесс политического уничтожения Зеленского запущен, но может подвести казус исполнителя", – дополнил он.

Медведчук также предположил, что Великобритания может попытаться заменить Зеленского на своего агента – экс-главкома ВСУ, украинского посла Валерия Залужного, чего, по его словам, США не должны допустить.

Ранее Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы. Он подчеркнул, что с последних выборов прошло уже много времени, а ситуация в стране сложилась "не особо хорошая".

Также американский лидер подчеркнул, что власти Киева используют конфликт, чтобы не проводить общественное голосование, несмотря на то что у украинского народа есть право на такой выбор.

Кроме того, Трамп поделился своим разочарованием в Зеленском – лидер Украины все еще не ознакомился с мирным предложением по урегулированию конфликта. Он уточнил, что окружение Зеленского положительно восприняло предложение Вашингтона.

Украинский лидер, в свою очередь, заявил о готовности изменить закон о выборах для их проведения. Он отметил, что если США и Европа смогут обеспечить безопасное проведение голосования, то страна будет к ним готова через 60–90 дней.

