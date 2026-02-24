Песков указал на большое количество нарушений со стороны Telegram

Фото: kremlin.ru

Ответственные ведомства фиксируют большое количество нарушений и нежелание администрации мессенджера Telegram сотрудничать с властями России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны", – приводит его слова RT.

Представитель Кремля подчеркнул, что на основе этих данных соответствующие органы принимают "те меры, которые считают целесообразными".

Замедление работы Telegram началось в России 10 февраля. По утверждению Роскомнадзора, причиной стало игнорирование законодательства. В Минцифры уточнили, что администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов подчеркивал, что у мессенджера есть 1,5 месяца, чтобы выполнить требования Роскомнадзора и продолжить работу в России. По его словам, администрация Telegram в последнее время активизировала взаимодействие с российскими властями.