26 февраля, 10:39

В Приангарье спасли кота, которого постирали в машинке

Фото: телеграм-канал "Ассоциация ветеринарии Иркутской области"

Специалисты ветклиники "Усольская станция по борьбе с болезнями животных" в Иркутской области спасли кота, которого случайно постирали в машинке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как рассказала заведующая ветклиникой Людмила Орлова, все началось с того, что жительница города Усолье-Сибирское решила постирать тюль. Она положила его в барабан стиральной машины, не заметив, что туда успел забраться ее питомец.

Тюль стирался при низкой температуре и без отжима, благодаря чему кот не получил ожогов и переломов. Однако его состояние было все же тяжелым – у него наблюдалась потеря координации и низкая температура тела. Ему также не могли определить артериальное давление.

Ветеринары несколько часов боролись за то, чтобы сохранить животному жизнь. Ему провели УЗИ, взяли кровь на анализ, а также ввели противошоковые препараты и антидоды, чтобы вывести порошок из организма. Питомец пробыл в стационаре несколько дней.

"Когда кот окончательно пришел в себя, его передали хозяйке. Сейчас, по ее словам, он чувствует себя хорошо", – отметили в пресс-службе.

Ранее аналогичный случай произошел в итальянской коммуне Индуно-Олона. Там в канун католического Рождества женщина готовилась к приходу гостей и случайно запустила стиральную машину, в которой находился кот Анаклето.

Хозяйка питомца не вспоминала о нем до праздничного ужина, а когда увидела его в барабане, сразу вытащила и позвонила ветеринару. К ночи у Анаклето поднялась температура, но позднее он снова начал есть. Ветеринар уточнил, что такие инциденты не всегда заканчивались благополучно.

животныерегионы

