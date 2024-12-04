Москвичка случайно постирала кошку

Фото: depositphotos/IgorVetushko

В Москве в районе Чертаново Северное женщина запустила стиральную машину, в которой в этот момент находилась кошка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

"В экстренные службы обратилась жительница дома на улице Кировоградской. Женщина заявила, что домашняя кошка запрыгнула в стиральную машину. Машина запустилась, стала выполнять цикл стирки. Заявительница увидела кошку в барабане и отключила машинку, но открыть устройство и вызволить кошку не смогла", – поделился собеседник агентства.

Вскоре в квартиру прибыли спасатели, которые помогли москвичке освободить домашнее животное. Отмечается, что кошка жива, но испытала стресс.

Ранее работники ГКУ МО "Мособлпожспас" в Сергиево-Посадском городском округе спасли кошку, которая застряла в вентиляции и просидела там три недели. Инцидент произошел в деревне Ситниково.

Кошка, убегая от собаки, попала в вентиляционное отверстие в цоколе, предназначенное для вентиляции фундамента. Она оказалась в техподполье и не смогла оттуда самостоятельно выбраться. Хозяева пытались выманить кошку, однако после неудачных попыток обратились к спасателям. Во время спасательной операции специалисты приманили животное настойкой валерьянки, после чего его получилось достать из подпола.