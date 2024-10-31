Сотрудники полиции нашли двухмесячного львенка в пригороде Ростова

Видео: телеграм-канал Don Mash

Правоохранители нашли маленького львенка в ростовском хуторе Ленинаван. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале зоопарка в Ростове-на-Дону.

"Животному примерно два месяца от роду. Он бодр и внешне здоров. Пока малыш находится на временном содержании и проходит карантин. В дальнейшем он будет передан в другой зоопарк", – говорится в публикации.

Представитель зоопарка рассказал РИА Новости, что львенка в зоосад привезли без документов. Однако детеныш не сможет остаться в ростовском зоопарке, так как в учреждении нет подходящего вольера.

Между тем в телеграм-каналах стало известно, что сначала в полицию обратилась женщина. Она увидела, как мальчик играет на улице со львенком. Ребенок думал, что это просто красивая кошка. Мимо проходившая женщина насторожилась, завела мальчика и маленького хищника в магазин, а затем позвонила правоохранителям.

Кроме того, местные волонтеры считают, что львенок недоедал и сильно исхудал. Они предположили, что кто-то в Ленинаване незаконно разводит диких животных.

В свою очередь, зоосад призвал граждан не соглашаться фотографироваться с животными и не поддерживать таким образом тех, кто использует представителей фауны. В частных руках животные могут погибнуть, если для них не созданы нормальные условия.

Ранее около 20 спасенных диких животных вернули в естественную среду обитания в ТиНАО. Так, в дикой природе оказались пустельга, осоед, серая неясыть, вороны, а также ястреб-тетеревятник, белка, еж и болотные черепахи. Это был последний выпуск диких животных в 2024 году перед наступлением холодного сезона.

