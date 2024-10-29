29 октября, 19:25Общество
Беспомощную сову сплюшку обнаружили в лесу Подмосковья
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Жители Сергиево-Посадского городского округа нашли в лесу сову сплюшку, которая не могла самостоятельно передвигаться, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
Птица якобы нуждалась в медицинской помощи, поэтому местные жители отнесли ее на ветеринарную станцию, где специалисты не нашли у совы никаких повреждений или недугов.
"Вероятно, состояние птицы было вызвано погодными условиями", – уточнили в пресс-службе.
После осмотра птицу выпустили на волю.
Ранее около 20 спасенных диких животных вернули в естественную среду обитания в ТиНАО. Так, в дикой природе оказались пустельга, осоед, серая неясыть, вороны, а также ястреб-тетеревятник, белка, еж и болотные черепахи. Это был последний выпуск диких животных в 2024 году перед наступлением холодного сезона.
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