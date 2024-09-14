Посетители ВДНХ смогут встретить горностаев, поползней и белок

Фото: пресс-служба ВДНХ

Свыше 70 видов птиц, не считая водоплавающих, живет на территории ВДНХ в теплое время года, напомнил портал мэра и правительства Москвы.

При этом наибольшее количество пернатых москвичи и гости города могут увидеть в парке "Останкино", возле каскада Каменских прудов и воздушной экотропы в Шереметьевской дубраве. Кроме того, посетители "Останкино" могут встретить зайца-русака и зайца-беляка.

Так, до поздней осени на ВДНХ остаются многие представители перелетных птиц. Среди них, например, грачи, скворцы, зяблики, полевые жаворонки, белые трясогузки, зарянки и многие другие. При этом многие пернатые остаются и на зиму. К ним относятся снегири, воробьи, синицы, сизые голуби и серые вороны, а также большой пестрый дятел, рябинник и поползень.

Вместе с тем на прудах ВДНХ обитает самый многочисленный вид уток в Москве – обыкновенные кряквы. В их лапах отсутствуют кровеносные сосуды и нервные окончания, что позволяет им не мерзнуть. Поэтому птицы могут спокойно передвигаться по льду и снегу.

Кроме того, в парке "Останкино" живет обыкновенный огарь, или красная утка. Этот вид птиц занесен в Красную книгу России и имеет третью категорию редкости. В период зимовок огари присоединяются к небольшим группам других пернатых.

Также на территории парка "Останкино" и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук обитают четыре вида сов. В темное время суток гости парков могут встретить серых и длиннохвостых неясытей, ушастых сов и воробьиных сычиков. Почти все они внесены в Красную книгу Москвы как редкие, уязвимые и исчезающие виды.

Там же живут два вида ястребов – ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник. Эти птицы ведут исключительно дневной образ жизни.

Вместе с тем гости ВДНХ могут увидеть и большое количество представителей дикого животного мира. Так, в лесопарковых зонах, особенно в "Останкино", нередко встречаются белки. В летний период их окрас, как правило, рыжий, а зимой их шерсть зверьков приобретает голубовато-серый оттенок.

Также в парке "Останкино" можно встретить заяца-русака и заяца-беляка. Оба вида занесены в Красную книгу. Чаще всего посетители парка видят их во время сумерек и ночью. Там же обитают европейские кроты, покидающие свои норы в темное время суток.

Неподалеку от Каменских прудов живет горностай, который тоже занесен в Красную книгу Москвы и имеет первую категорию редкости. Также в теплый период рядом с прудами можно увидеть земноводных. В их числе гости парка могут встретить обыкновенных тритонов, жаб, травяных и остромордых лягушек, а также живородящих ящериц и ужей.

Вместе с тем в Москве стали замечать хищную птицу редкого вида – кобчик. Она занесена в Красную книгу РФ. По данным специалистов, миграция этих птиц с южных территорий на север наблюдается в течение последних четырех лет.