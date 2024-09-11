Эксперт Бурмистров дал советы, как вести себя при встрече с лисятами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

При встрече с лисятами нельзя пытаться догнать их, близко подходить к ним и подкармливать. Об этом Москве 24 рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Ранее жителей столицы предупредили, что в Московском регионе начался период расселения подросших лисят. В поисках новой территории животные могут даже выходить в город.

По словам Бурмистрова, на сегодняшний день лисята уже достаточно крупные, поэтому их сложно отличить от взрослых особей. Они стали самостоятельными и ищут себе новые кормовые участки.

"В поисках пищи лисы начинают перемещаться рано утром либо в сумерках. Также они активны и днем, но из-за листвы на деревьях их пока сложно заметить", – указал эксперт.



Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Лис-подростков можно увидеть на крупных природных территориях Москвы, в долинах рек. И все это внутри МКАД. Например, вокруг Воронцовского парка, в Братееве и Битцевском лесу.

Бурмистров отметил, что агрессию к человеку лисы практически не проявляют (если только их не пытаются поймать или загнать в угол): они до последнего будут стараться избежать контакта.

В целом при встрече с лисой специалист посоветовал ни в коем случае не подходить к ней – лучше наблюдать за животным на расстоянии.

"Не нужно догонять лису, пытаться ее поймать. Животное может испугаться и укусить вас", – предупредил эксперт.

Также специалист посоветовал ни в коем случае не подкармливать лис.



Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Любое нарушение пищевых привычек влечет за собой привыкание. Есть такой термин – лиса-попрошайка: если ее раз покормили во дворе, она так и будет потом приходить. Лисица должна жить своей жизнью.

Ранее биолог Павел Глазков предупредил, что брачный сезон у лосей продлится до середины октября. В поисках пары животные могут активно перемещаться и заходить на территорию Москвы. Шанс встретить парнокопытных есть в лесопарках, граничащих с областью, а также на трассах. При встрече с лосем биолог посоветовал ни в коем случае не приближаться к животному.

