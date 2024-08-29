Биолог Глазков дал два совета, как вести себя при встрече с лосем в лесу

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При встрече с лосем ни в коем случае нельзя совершать резких движений и пытаться приблизиться к нему, рассказал Москве 24 биолог Павел Глазков.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили о начале брачного сезона у лосей и призвали быть очень внимательными во время прогулок в лесу. В период гона животное может вести себя агрессивно.

По словам Глазкова, брачный сезон продлится у лосей примерно до середины октября.



Павел Глазков биолог Сейчас они активно перемещаются – из области заходят в Москву, поэтому есть вероятность встретить их на окраинах города. Они могут появляться в лесопарках, граничащих с областью, а также на трассах.

Специалист посоветовал автомобилистам быть особенно внимательными на дорогах и снижать скорость в темное время суток.

В свою очередь, во время лесных прогулок с собакой ее обязательно нужно держать на поводке.

"Если питомец без поводка, он может учуять лося, подбежать к нему, залаять и спровоцировать нападение. Животное погонится за собакой, которая в поисках защиты побежит к хозяину, и лось накинется уже на него", – пояснил Глазков.



Павел Глазков биолог Если вы заметили лося, не стоит приближаться к нему. Идет гон, и животное агрессивно. Плюс в городе зверь оказывается в стрессовой ситуации и может из-за этого напасть на человека.

Если сам лось заметил прохожего, прижал уши и начинает подходить, нужно визуально увеличиться в размере.

"Поскольку животные плохо видят, отпугнуть его можно, подняв куртку над головой и раскачиваясь из стороны в сторону. Либо можно спрятаться за толстым деревом и походить вокруг него, скрываясь от животного: спустя какое-то время лосю надоест играть с вами в прятки и он уйдет", – посоветовал биолог.

Ранее россиянам дали советы, как вести себя при встрече со змеей. Не стоит делать резких движений, приближаться к пресмыкающемуся или трогать его. При укусе гадюки следует переместиться в тень и наложить на рану давящую повязку. Важно пить много воды, снизить нагрузку на конечность и оперативно обратиться к врачу.