Биолог Глазков дал два совета, как вести себя при встрече с лосем в лесу

29 августа, 18:35Общество
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При встрече с лосем ни в коем случае нельзя совершать резких движений и пытаться приблизиться к нему, рассказал Москве 24 биолог Павел Глазков.
Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили о начале брачного сезона у лосей и призвали быть очень внимательными во время прогулок в лесу. В период гона животное может вести себя агрессивно.
По словам Глазкова, брачный сезон продлится у лосей примерно до середины октября.
Специалист посоветовал автомобилистам быть особенно внимательными на дорогах и снижать скорость в темное время суток.
В свою очередь, во время лесных прогулок с собакой ее обязательно нужно держать на поводке.
"Если питомец без поводка, он может учуять лося, подбежать к нему, залаять и спровоцировать нападение. Животное погонится за собакой, которая в поисках защиты побежит к хозяину, и лось накинется уже на него", – пояснил Глазков.
Если сам лось заметил прохожего, прижал уши и начинает подходить, нужно визуально увеличиться в размере.
"Поскольку животные плохо видят, отпугнуть его можно, подняв куртку над головой и раскачиваясь из стороны в сторону. Либо можно спрятаться за толстым деревом и походить вокруг него, скрываясь от животного: спустя какое-то время лосю надоест играть с вами в прятки и он уйдет", – посоветовал биолог.
Ранее россиянам дали советы, как вести себя при встрече со змеей. Не стоит делать резких движений, приближаться к пресмыкающемуся или трогать его. При укусе гадюки следует переместиться в тень и наложить на рану давящую повязку. Важно пить много воды, снизить нагрузку на конечность и оперативно обратиться к врачу.