Власти Москвы предупредили горожан о начале брачного сезона у лосей

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У московских лосей начался брачный период, поэтому жителям столицы стоит соблюдать осторожность при встрече с дикими животными. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

"Поведение взрослых самцов сильно меняется: они ломают рогами ветки, выбивают копытами ямы и издают глухое мычание. В общем, ведут себя агрессивно, близко подпускают к себе человека и способны напасть. Брачный период у семейства оленевых продлится до середины октября", – добавили в пресс-службе.

Эксперты советуют всегда использовать поводок на прогулках с собакой, даже если поблизости нет других зверей. Дикие животные могут появиться неожиданно, испугаться лая пса и начать проявлять агрессию. Водителям авто стоит снижать скорость в темное время и на дорогах со знаком "Дикие животные".

"Во время гона лоси часто выходят на проезжую часть", – уточнили там.

Ранее о брачном периоде лосей предупредили и водителей Подмосковья. Жителей призвали соблюдать осторожность при встрече с дикими зверями, а также включать противотуманные фары с рассеивающимся светом в темное время суток. Встречи с сохатыми на территории Московской области нередки, добавляли в местном Минэкологии.

