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24 августа, 23:56

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Эксперт Кунафин: летучие мыши могут выбрать для зимовки балкон квартиры

Летучие мыши могут выбрать для зимовки балкон квартиры

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Летучие мыши могут выбирать балконы и лоджии для зимней спячки, однако трогать их или пытаться выгнать не стоит, рассказал Москве 24 начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

С 24 на 25 августа отмечается Ночь летучих мышей. По словам специалиста, на территории города обитают не менее девяти видов этих животных, шесть из которых включены в Красную книгу Москвы. Длина тела самых крупных рукокрылых региона может достигать 6,5 сантиметра, а весят они 6–10 граммов.

В начале осени все виды летучих мышей начинают искать места для зимовки: одни для этого улетают в более теплые регионы, другие предпочитают найти убежище в родных краях, рассказал специалист.

Те, кто остается зимовать в столичном регионе, могут выбирать для этого в том числе пространства под крышами жилых домов, мансарды, расщелины, дупла деревьев, чердаки, пространства под обшивкой балкона. Они ориентируются на то, чтобы место было укромное.
Азамат Кунафин
начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В случае находки в виде спящей на балконе летучей мыши пугаться не стоит: по словам Кунафина, виды, которые обитают в столичном регионе, питаются насекомыми и не нападают на человека. Кроме того, они не будут что-либо грызть или устраивать погром.

"Если летучая мышь оказалась на балконе или в квартире, достаточно открыть окно и дождаться, пока она улетит. Если она устроилась под обшивкой балкона с внешней стороны и решила там отдохнуть или зазимовать и никого это не беспокоит, то и не стоит ее трогать. Но если жильцы переживают, то можно позвонить на горячую линию правительства Москвы (+7-495-777-77-77) и оставить заявку, после чего специалисты приедут и помогут извлечь ее", – заметил эксперт.

С летучей мышью самому лучше не контактировать. Поведение дикого животного непредсказуемо, плюс у него очень хрупкие кости, которые можно легко повредить.
Азамат Кунафин
начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что летучие мыши могут быть переносчиками заболеваний и распространителями насекомых-паразитов. Именно поэтому в случае встречи с этими животными не стоит их трогать, гладить и кормить.

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Шмакова Екатерина

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