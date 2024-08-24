Эксперт Кунафин: летучие мыши могут выбрать для зимовки балкон квартиры

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Летучие мыши могут выбирать балконы и лоджии для зимней спячки, однако трогать их или пытаться выгнать не стоит, рассказал Москве 24 начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

С 24 на 25 августа отмечается Ночь летучих мышей. По словам специалиста, на территории города обитают не менее девяти видов этих животных, шесть из которых включены в Красную книгу Москвы. Длина тела самых крупных рукокрылых региона может достигать 6,5 сантиметра, а весят они 6–10 граммов.

В начале осени все виды летучих мышей начинают искать места для зимовки: одни для этого улетают в более теплые регионы, другие предпочитают найти убежище в родных краях, рассказал специалист.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Те, кто остается зимовать в столичном регионе, могут выбирать для этого в том числе пространства под крышами жилых домов, мансарды, расщелины, дупла деревьев, чердаки, пространства под обшивкой балкона. Они ориентируются на то, чтобы место было укромное.

В случае находки в виде спящей на балконе летучей мыши пугаться не стоит: по словам Кунафина, виды, которые обитают в столичном регионе, питаются насекомыми и не нападают на человека. Кроме того, они не будут что-либо грызть или устраивать погром.

"Если летучая мышь оказалась на балконе или в квартире, достаточно открыть окно и дождаться, пока она улетит. Если она устроилась под обшивкой балкона с внешней стороны и решила там отдохнуть или зазимовать и никого это не беспокоит, то и не стоит ее трогать. Но если жильцы переживают, то можно позвонить на горячую линию правительства Москвы (+7-495-777-77-77) и оставить заявку, после чего специалисты приедут и помогут извлечь ее", – заметил эксперт.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы С летучей мышью самому лучше не контактировать. Поведение дикого животного непредсказуемо, плюс у него очень хрупкие кости, которые можно легко повредить.

Ранее в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что летучие мыши могут быть переносчиками заболеваний и распространителями насекомых-паразитов. Именно поэтому в случае встречи с этими животными не стоит их трогать, гладить и кормить.