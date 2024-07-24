Орнитолог Мишин предупредил москвичей о появлении птенцов сокола пустельги на балконах

Фото: Агентство "Москва"

Птенцы сокола пустельги в июле начинают летать, садиться на балконы и подоконники жилых домов. Об этом Агентству "Москва" рассказал руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.

По его словам, пустельжата могут сидеть на подоконниках или балконах несколько часов.

"Они осматриваются, оглядываются, а люди сильно этому удивляются и звонят нам, сообщают. Но это нормальное природное явление. Родители птенцов кормят довольно усиленно, и птенцы зачастую вылетают из гнезда откровенно жирными. Жирному птенцу летать тяжело, хотя он и почти полностью созрел", – рассказал Мишин.

Как отметил орнитолог, птенец должен отсидеться, проголодаться и тогда взлететь, до этого их лучше не трогать. Он также призвал не фотографировать птиц со вспышкой.

"Если его начали кормить в новом месте, то вы просто станете его новой мамой. Он будет сидеть и кричать, требуя, чтобы его покормили, и не научится самостоятельно добывать пропитание. Старайтесь не напугать птицу, спокойно наблюдайте", – добавил Мишин.

Ранее москвичей призвали не помогать птенцам – слеткам стрижей. Как рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы, без достоверной базы знаний выкормить птицу очень сложно. Ей требуется специальное питание и уход.

Специалисты отмечают, что обычно птиц выхаживают в профильных орнитологических организациях и сообществах, однако сами по себе стрижи падают на землю неслучайно. Так природа регулирует численность птиц.