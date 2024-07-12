Департамент природопользования Москвы призвал не помогать слеткам стрижей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сидящим на траве слеткам стрижей лучше не помогать, так как поднимающий берет на себя серьезную ответственность, рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Без достоверной базы знаний выкормить птицу очень сложно. Ей требуется специальное питание и уход", – подчеркнули там.

Обычно птиц выхаживают специалисты профильных орнитологических организаций и сообществ, однако сами по себе стрижи падают на землю неслучайно, уверены специалисты.

"Так природа регулирует численность птиц: слетки оказываются на земле и становятся пищей для хищников", – рассказали в департаменте.

Это происходит, когда стриженок выпадает из гнезда, так как еще не умеет летать. В результате с ровной поверхности малыши взлететь уже не смогут, заключили в пресс-службе.

Орнитологи советуют не подбрасывать и не выкидывать из окон стрижей, которые могут залететь в квартиру. В таком случае птицу лучше аккуратно вынести на улицу и подождать, пока она освоится. В этом случае стриж сможет самостоятельно полететь. Выбрасывание животного чревато, так как у последнего могут быть проблемы с крылом, уверены специалисты.