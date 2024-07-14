Инженер-изобретатель Кучмин принял участие в мастер-классе по созданию кормушек в ЮАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский инженер-изобретатель Алексей Кучмин вместе с жителями района Чертаново Центральное принял участие в мастер-классе по изготовлению кормушек, который прошел в сквере около метро "Пражская", передает корреспондент Агентства "Москва".

"Очень много людей подкармливают голубей возле метро, на площадях, и это не всегда комфортно другим жителям. Поэтому, когда ты кормушку сделал, ты можешь повесить ее рядышком со своим домом или где тебе удобнее будет за ними наблюдать", – сказал Кучмин.

Он выразил надежду на то, что мастер-класс позволит воспитать у жителей культуру кормления птиц в специально отведенных для этого местах. Кучмин добавил, что по просьбе москвичей, также планируется установить при входе в парк "Кировоградский бульвар" экспериментальный щит с правилами кормления птиц.

"Стенды предупреждают людей, что здесь не надо кормить птиц, именно информационные стенды, красивые, понятные, яркие для того, чтобы люди обращали на это внимание и не хулиганили", – сказал инженер-изобретатель.

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