Эксперт Корниец призвал ввести льготы для помогающих бороться с мусором в лесах

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В России хотят установить льготы и отличительные нагрудные знаки для помогающих убирать мусор в лесном массиве. С такой инициативой выступил глава Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Его слова приводит RT.

Корниец уже направил соответствующее письмо министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. В обращении эксперт обратил внимание, что рядом с большими городами часто возникают мелкие свалки или заброшенные места для отдыха на природе.

Активисты и волонтеры готовы помогать в решении этой проблемы. По мнению эксперта, для таких людей следует предусмотреть систему поощрения. Например, они могут получать нагрудный знак защитников лесов.

"Такие активисты могли бы претендовать на льготный отдых в государственных санаториях или иметь преимущество при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры", – резюмировал он.

Ранее в России предложили давать скидку на парковочные места водителям, которые участвуют в раздельном сборе мусора. Подобными мерами инициаторы надеются привлечь внимание граждан к сортировке отходов и тем самым повлиять на экологическую ситуацию в стране.

