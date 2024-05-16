Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Среди молодежи растет популярность экологического волонтерства, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте. По его словам, сегодня оно объединяет больше 16 тысяч школьников и студентов колледжей.

"Забота об экологии, сохранение уникальных зеленых зон и биоразнообразия – важнейший приоритет правительства Москвы. Как результат, с 2010 года вредные выбросы автотранспорта и промышленности сократились на 64%. В ходе работ по благоустройству с 2011 года было высажено более 13 миллионов деревьев и кустарников", – рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что следующие поколения москвичей будут жить в более чистом и зеленом городе, который будут любить и беречь. Мэр отметил, что каждый год в столичных школах проходит порядка 500 крупных мероприятий, посвященных защите окружающей среды.

Среди самых популярных – осенний интеллектуальный квест "Эко-марафон". Его проводят старшеклассники для малышей. В этом году в квесте приняли участие около четырех тысяч ребят. Они решали загадки о природных явлениях, экологические задачи и ребусы.

Еще почти три тысячи детей участвовали в акции "Щетка, сдавайся!" по сбору использованных зубных щеток. Собранный пластик переработают в полимерпесчаную тротуарную плитку.

Почти 1,5 тысячи учеников присоединились к акции "С заботой о пернатых друзьях", в рамках которой они делали кормушки для птиц и всю зиму заботились о том, чтобы в них было достаточно свежего корма.

Собянин также рассказал, что многие школы и колледжи развивают какое-то одно определенное направление эковолонтерства. К примеру, помогают Московскому зоопарку. Другие оказывают помощь приютам для бездомных животных.

Ежегодно в Международный день защиты животных волонтерский отряд проводит акцию милосердия "Остров надежды". Молодые люди устанавливают специальные брендированные экобоксы, где все желающие могут оставить корм, аксессуары, медикаменты для кошек и собак. Ребята уже собрали более 50 килограммов различных вещей для своих четвероногих друзей.

"Поощряя эковолонтерство, мы смогли привлечь большое количество ребят, которые делают реальные полезные дела. Проводя даже маленькие акции, они вносят вклад в реализацию нацпроекта "Экология", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что волонтерский корпус "Амбассадоры ВДНХ" за три года своей деятельности провели свыше 350 мероприятий и отработали на выставке более 18 тысяч часов.

Как подчеркнул самый молодой участник корпуса волонтеров Мирослав Березкин, у амбассадоров царит дружеская атмосфера и здесь всегда рады видеть друг друга. Он указал, что решил присоединиться к волонтерству, так как здесь такие же позитивные люди, как и он сам.

Другой активный участник корпуса Александра Исхакова подчеркнула, что обожает исторические павильоны и современные музейные пространства. Он вступила в команду в 2022 году, но считает ВДНХ своим спутником по жизни и с самого детства.

