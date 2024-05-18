Депутаты Мосгордумы поучаствовали в экологическом сплаве по реке Яуза в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева и другие провели сплав-рейд на байдарках и сапбордах по реке Яуза в Москве. Они определят участки, которые нуждаются в очистке и реабилитации, а также места, где необходимо сделать спуск для лодок. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Шапошников напомнил, что в столице реализуется программа "Чистые реки СВАО". Один из основных элементов – возможность дать горожанам в будущем сплавляться по Яузе на каноэ и сапах, указал он. В субботу, 18 мая, проходя по Яузе от Медведкова до Свиблова депутаты Мосгордумы отмечали места, которые нужно привести в порядок. Где-то сделать береговое укрепление, где-то – вычистить мусор и сделать пирс, чтобы можно было сесть в плавательное средство и выйти из него, добавил Шапошников и подчеркнул, что работа по очистке Яузы будет продолжена.

Более того, председатель Мосгордумы рассказал, что русло реки предстоит еще почистить и привести в порядок. По его словам, в воде много мусора, который убирают и администрация парка, и городские службы.

В свою очередь, Картавцева подчеркнула, что работа по благоустройству парка "Яуза" продолжится. Она считает, что объект стал местом притяжения не только жителей СВАО, но и всех москвичей.

"Я рада, что мы продолжаем развивать этот проект, заботимся об экологии парка "Яуза". В Москве должно быть больше комфортных, хороших пространств для жителей", – сказала Картавцева.

Кроме того, в сплаве поучаствовал и директор ГАУ Москвы парк "Яуза" Александр Сапронов. Он указал, что с началом летнего сезона в парке будет много мероприятий – джазовые концерты и вокальные композиции, концерты классической музыки, выступления симфонического оркестра и другие. Также 1 июня в парке проведут полумарафон, участники которого сначала пробегут 21 километр, а после этого будет организован детский, семейный забег, отметил Сапронов.

Он рассказал, что, к сожалению, в парке еще много бытового мусора, который поступает в том числе из Подмосковья. По его мнению, он образуется из-за того, что многие жители бросают его в реку, и уже есть отдельные участки, требующие глобальной чистки.

"Мы практически полностью привели территорию парка "Яуза" в порядок благодаря силам города и поддержке мэра Москвы. Конечно, надо заниматься рекой, она имеет огромный потенциал для развития территории и продвижения водных видов спорта", – уточнил Сапронов.

Участие в сплаве принял также директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко. С его слов, во время сплава были замечены тележки их магазинов, кроссовки и даже каска. В реке еще немало разных предметов, сказал он.

Лисовенко подчеркнул важность привлечения эковолонтеров и неравнодушных людей к реке Яуза. Он напомнил, что жители уже выходили на субботники и очищали реки.

Ранее Сергей Собянин заявил, что работы по созданию уникального рекреационного пространства от МКАД по Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, парку "Яуза" завершатся в этом году. Он рассказал, что в прошлые года благоустроили 13 участков общей площадью более 320 гектаров. Сейчас в парке свыше 40 километров приведенных в порядок променадов и транзитных троп.