Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершатся в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Работы по созданию уникального рекреационного пространства от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, парка "Яуза", завершатся в 2024 году, написал в своем личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, в прошлые годы привели в порядок 13 участков общей площадью свыше 320 гектаров. В настоящее время в парке "Яуза" свыше 40 километров благоустроенных променадов и транзитных троп. Первые подойдут для неспешных прогулок по живописным местам парка, а вторые связывают функциональные зоны и входы в парк с основными маршрутами кратчайшим путем.

Собянин уточнил, что протяженность веломаршрута по парку составляет порядка 17 километров. Часть него проходит по высокому берегу Яузы, можно полюбоваться поймой реки. Общая протяженность беговых дорожек – более 20 километров, что вполне подходит для марафонов. Вдоль них располагаются спортивные площадки с разными снарядами и тренажерами. Есть спортплощадки для людей пожилого возраста и места для занятий продвинутых спортсменов.

На территории создали кластеры со скейт-парками, памп-треками и зонами для командных видов спорта. Также в парке есть площадки для игры в большой и настольный теннис, волейбол и баскетбол. На территории сделали трассу с земляными холмами-препятствиями для катания на горных велосипедах – дерт-трек.

Мэр подчеркнул, что парк "Яуза" является особо охраняемой природной зоной. На территории создали эколого-просветительский маршрут длиной порядка 14 километров. Эко тропа приподнята над землей, чтобы посетители могли прогуливаться, не мешая росту цветов и трав, а также не тревожа местных животных.

"В парке работает инновационный экоцентр "Яуза", аналогов которому нет в Москве. Это уникальное место, где рассказывают об экологических профессиях будущего", – отметил Собянин.

По словам градоначальника, основная задача экоцентра – продемонстрировать человеку его роль в сохранении и восстановлении природного баланса, в развитии науки и применении инновационных технологий в городской среде.

Кроме того, в парке есть историко-культурный маршрут, благодаря которому можно ознакомиться с историческими объектами на берегах Яузы. А для детей обустроили свыше 50 различных игровых площадок с лазелками, качалками, качелями и всевозможными горками, полосами препятствий и развивающими панелями. Для занятий с питомцами также обустроили девять специальных зон.

Собянин сообщил, что в 2024 году приведут в порядок еще 2 участка площадью 30 гектаров. Вдоль Тенистого проезда добавят несколько тропинок, у дорожек разместят указатели и улучшат систему освещения. Обновят скамейки, велопарковки, урны и другую садовую мебель. Также обустроят две детские и три спортивные площадки, проложат экотропу.

Вдоль Сельскохозяйственной улицы уже сделали две детские площадки с горками, качелями, лавочками и шахматными столами. В спортивном кластере обустроили площадки для игры в волейбол, стритбол, зону с тренажерами и место для пинг-понга. Рядом есть павильоны для проката и кофе-поинта. В 2024 году отремонтируют детскую площадку и мостики, ведущие к ротонде "Храм воздуха". Организуют дополнительный мостовой переход через реку, приведут в порядок экотропу вдоль берегов рукава Яузы, заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, как изменится Парк Горького после благоустройства. На территории появятся пляжная зона, панорамный бассейн, новый всесезонный спортивный комплекс и разные тематические кварталы. Работы начнутся в 2024 году.