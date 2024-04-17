Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о проекте по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького. Об этом мэр написал в своем личном блоге.

Градоначальник напомнил, что именно с Парка Горького началась большая работа по превращению московских парков в современные общественные пространства мирового уровня.

Собянин рассказал, что была реконструирована Крымская набережная и прилегающий к Парку Горького "Музеон", что позволило создать единый 8-километровый прогулочный маршрут с велодорожками от Крымской набережной до Воробьевых гор.

Впоследствии к парку был присоединен заказник "Воробьевы горы", а через некоторое время после реставрации открыли арку главного входа – символ и визитную карточку Парка Горького.

По словам градоначальника, популярность Парка Горького растет год от года, поэтому развитие парка будет продолжаться – будет обновлены имеющиеся и созданы новые зоны для отдыха и занятий спортом. Работы разбьют на три этапа: первый завершат в этом году, а последний – в 2026-м.

Собянин рассказал, что большие изменения планируются на Пушкинской набережной – там появятся около 20 павильонов, объединенных в тематические кварталы. Ими станут "Визуальные искусства", "Двор резидентов", "Событийная площадь", "Семейная гостиная" и "Гастрономический квартал".

В кварталах будут размещены творческие коворкинги, галерея художников, выставочные витрины, арт-мастерские, сувенирные лавки, кафе, смотровая площадка, сцена для крупных мероприятий и детская площадка. В "Гастрономическом квартале" разместятся рестораны разных направлений.

Изменения ожидают и Пионерский пруд – в теплое время года там можно будет купаться и загорать, при этом две трети пруда будут предназначены для катания на лодках и катамаранах. Вдоль берега расположатся места отдыха, для отдыхающих оборудуют раздевалки с душевыми и павильон кафе с террасой.

Кроме того, в Нескучном саду будет кардинально изменен подход к организации спортивных зон: их объединят под крышей нового всесезонного спорткомплекса. В самом саду создадут места для тихого отдыха и дополнительно высадят зеленые насаждения.

В 2025 году будут обновлены прибрежные зоны: на ранее благоустроенных Андреевской и Воробьевской набережных организуют дополнительные зоны пляжного отдыха с шезлонгами и лежаками, расположенными на небольших террасах. На Воробьевской набережной появится целый развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном с видом на Москву-реку. Купаться в нем можно будет даже зимой благодаря системе подогрева воды.

Комплекс будет состоять из двух уровней. На уровне набережной разместят лежаки, душевые, раздевалки и два небольших кафе. На верхнем уровне, который будет поднят на опорах расположатся бассейн, спа-центр и ресторан с баром. Верхний и нижний уровни визуально соединит искусственный водопад. Планируется, что здесь ежедневно смогут отдыхать и плавать около 1,5 тысячи человек. Строительство комплекса начнется уже в этом году.

Ранее Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной. Он напомнил, что в порядок были приведены Овчинниковская и Озерковская набережные в Замоскворечье, а также Крымская, Якиманская, Пушкинская, Андреевская и Воробьевская набережные.

Мэр заявил, что сейчас, когда строительство нового здания Третьяковской галереи практически завершено, Москва благоустроит Кадашевскую набережную. По завершении работ вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор получится единый прогулочный маршрут длиной в 20 километров.