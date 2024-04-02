Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной. Об этом мэр Москвы написал в своем личном блоге.

"Продолжаю делиться планами по созданию качественной городской среды. Благоустройство центральных набережных Москвы-реки мы ведем уже не первый год", – сообщил он.

Собянин напомнил, что в порядок были приведены Овчинниковская и Озерковская набережные в Замоскворечье, а также Крымская, Якиманская, Пушкинская, Андреевская и Воробьевская набережные.

Он заявил, что сейчас, когда строительство нового здания Третьяковской галереи практически завершено, Москва благоустроит Кадашевскую набережную. По завершении работ вдоль Москвы реки от Балчуга до Воробьевых гор получится единый прогулочный маршрут длиной в 20 километров.

Градоначальник рассказал, что Кадашевская набережная получила такое название, потому что некогда здесь изготавливали бочки – кади. По его словам, задачей благоустройства этого места является сохранение уникального памятника градостроительства 18 века с добавлением комфорта и функциональности.

Собянин поделился, что сперва в рамках благоустройства территории будут проложены более 100 метров водосточной сети и установлены новые дождеприемники. В рамках проекта "Чистое небо" более 2,3 километра кабелей будут убраны под землю, освободив небо от паутины проводов.

Чтобы пешеходам было комфортнее гулять по набережной, будут расширены узкие тротуары – пространство вдоль воды станет прогулочной территорией. На проезжей части будет уложен новый асфальт и улучшены внутриквартальные связи для пешеходов и автомобилистов.

По словам мэра, на самой набережной и в прилегающих Старомонетном и Пыжевском переулках разместят более 60 новых скамеек и порядка 70 урн, а также более 50 новых велопарковок. Для комфортных вечерних прогулок у реки на набережной и в переулках появятся более 110 фонарей в историческом стиле с мягким теплым светом и энергосберегающими светильниками. А исторические памятники, парапеты набережной и деревья получат художественную подсветку.

По мнению Собянина, на Кадашевской набережной, как и в переулках, недостаточно зеленых насаждений. Он поделился, что для исправления ситуации будут высажены более 100 деревьев и кустарников, среди которых декоративная яблоня, серебристый клен, спирея, сирень и чубушник. Будут разбиты 1,6 тысячи квадратных метров газонов и цветников. Зеленые насаждения станут естественной преградой, которая защитит пешеходов от пыли с проезжей части и создаст буферную защитную зону между тротуаром и автомобильной дорогой.

Градоначальник отметил, что с Кадашевской набережной открываются прекрасные виды на Болотную набережную, плавающие фонтаны, Репинский сквер, знаменитый Дом на набережной и кинотеатр "Ударник". Он подчеркнул, что теперь с нее можно будет полюбоваться фасадами нового корпуса "Третьяковской галереи", который готовится к открытию уже в этом году.

Собянин заявил, что помимо благоустройства набережной, в порядок будут приведены и два прилегающих к ней переулка – Пыжевский и Старомонетный. К концу 2024 года также будет завершено строительство 58-метрового пешеходного моста через Водоотводной канал, который соединит стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. Новый мост станет частью единого удобного туристического маршрута от Парка Горького к Балчугу и "ГЭС-2", а путь от парка искусств "Музеон" до арт-пространства "Красный октябрь" станет быстрее в два раза.

Ранее Собянин рассказал, что в районе Раменки продолжаются работы по развитию территории, в рамках которых строят метро, дороги, социальные и спортивные объекты. С его слов, в данный момент готовы Солнцевская и Большая кольцевая линии столичного метро, также открыта вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова. Более того, 29 марта на улице Раменки открыли большой спорткомплекс, внутри которого оборудовали два бассейна и восемь залов.