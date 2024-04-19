В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В парке "Серебряный бор" специалисты начали работы по благоустройству пляжа и комфортных зон отдыха у воды перед началом летнего сезона. Об этом рассказал руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, этот парк является любимым местом отдыха для многих москвичей. Он уточнил, что в рамках проводимых работ будет увеличена протяженность зон отдыха у воды, обустроен дополнительный лесной пляж. При этом экологические нормы не будут нарушены, подчеркнул Фурсин.

На территории установят лавочки, урны, шезлонги, душевые кабины, сделают площадки для отдыха семей, детские и спортивные зоны, а также обновят оснащение пикниковых зон. Для обеспечения безопасности граждан в парке подготовят спасательные вышки и посты охраны, круглосуточное патрулирование и систему видеонаблюдения.

Также пляжи, детские и спортивные площадки проверят на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Если образцы не пройдут проверку, то специалисты Роспотребнадзора выпишут запрет на купание в парке.

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уточнил, что в прошлом году Серебряный бор посетили более 680 тысяч человек.

"Создание комфортных условий, включая обновление инфраструктуры и создание качественного сервиса, сделает его местом притяжения для жителей и гостей столицы", – добавил он.

Серебряный бор относится к особо охраняемым природным территориям, который находится на северо-западе столицы. Общая площадь парка достигает более 200 гектаров, напомнили на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее москвичам рассказали о возможности забронировать пикниковые зоны в городских парках при помощи специального сервиса на странице Мосгорпарка. Сейчас в столичных парках есть 7 таких территорий, где предусмотрены беседки с мангалами. Жителям столицы напомнили, что разводить костры вне специально отведенных мест, распивать спиртные напитки, курить и оставлять мусор запрещено.

