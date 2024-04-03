Новое здание для клуба моржей построят в Серебряном бору

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Клуб моржей в Серебряном бору переедет в новое здание к следующему зимнему купальному сезону. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Отмечается, что клуб моржей в Серебряном бору является одним их старейших в городе, а зимние купания – одна из многолетних традиций для жителей прилегающих районов. Сам клуб расположен в небольшом деревянном здании, которое не может обеспечить всех желающих достаточным уровнем комфорта и безопасности. Для сохранения спортивной традиции департамент вместе с клубом проработают вопрос возведения нового здания. Также по решению профильной комиссии старую деревянную постройку снесут.

В клубе сообщили, что организация знает о принятом решении снести старое здание. Там выразили опасения, что это поставит под угрозу существование самого клуба. По их информации, снос был запланирован в срок до 8 апреля.

В декабре прошлого года люди устроили 30-километровую эстафету в ледяной воде. Заплыв в Бездонном озере Серебряного бора длился около шести часов при температуре воздуха -10 градусов.

Указывается, что дистанция была установлена в честь 30-летия со дня образования Федерального собрания РФ.