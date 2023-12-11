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11 декабря, 07:15

Спорт

Московские моржи устроили эстафету в Серебряном бору

Московские моржи устроили эстафету в Серебряном бору

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Московские моржи устроили 30-километровую эстафету в ледяной воде. Заплыв в Бездонном озере Серебряного бора продолжался около шести часов при температуре воздуха ниже минус 10 градусов. Длина дистанции выбрана не случайно: именно 30 лет исполняется Федеральному собранию России.

Как считают участники клуба, который работает в этом районе с 1958 года, пришло время восстановить в РФ секции и школы закаливания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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