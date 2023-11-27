Депутат МГД: площадки для уличного спорта дают москвичам новые возможности для занятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Площадки для дворового и уличного спорта дают москвичам новые возможности для занятий. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы Валерия Головченко.

По его словам, долгое время была лишь одна "траектория" – дети занимались в секциях, затем в студенчестве занятия продолжали только самые активные, во взрослом возрасте человеку оставался только фитнес-клуб или тренажерный зал по соседству.

"Это сильно сокращало число тех, кто сохранял привычку к постоянным занятиям. Но за последние годы многое изменилось", – подчеркнул он.

Депутат отметил, что беговое движение обрело популярность благодаря в том числе энтузиастам, показывающим на своем примере, что можно пойти в ближайший парк, чтобы начать бегать.

Город увидел этот запрос и начал активно развивать возможности для самостоятельных занятий, сказано в тексте. Сейчас в столице создано 29 тысяч спортивных зон уличного формата.

Сергей Собянин ранее сообщал, что 6 миллионов москвичей постоянно пользуются этой инфраструктурой, добавил Головченко. Помогло то, что менялись форма и содержание, появились проекты "Мой спортивный район", "Спортивные выходные", "Московское долголетие".

"Заниматься с друзьями, соседями, товарищами по увлечению – это половина успеха. В компании и веселее, и труднее бросить – если знаешь, что тебя всегда зовут и ждут, невозможно лениться", – подчеркнул Головченко.

Он уточнил, что бесплатная спортивная инфраструктура на свежем воздухе, которую можно использовать без графика, позволяет москвичам "двигаться в своем ритме". Чем больше будет подобных площадок, тем больше людей начнут заниматься своим здоровьем, заключил депутат.

Мэр говорил, что горожане начали больше двигаться и вести здоровый, активный образ жизни, проводить время на свежем воздухе, заниматься бегом, кататься на велосипедах, тренироваться на спортплощадках и участвовать в различных любительских состязаниях и марафонах.

Собянин также рассказал, что более 4 тысяч адресов зимних развлечений ждут жителей Москвы в этом сезоне: катки, снежные и деревянные горки, лыжные и горнолыжные трассы и многое другое. Так, самый большой каток Москвы залили в Парке Горького, его площадь составляет почти 22,2 тысячи квадратных метров.

В Москве создано более 29 тыс площадок для занятия спортом — Собянин