Собянин рассказал, какие развлечения ждут москвичей этой зимой

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Более 4 тысяч адресов зимних развлечений ждут жителей Москвы в этом сезоне: катки, снежные и деревянные горки, лыжные и горнолыжные трассы и многое другое. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

"Мы постарались, чтобы большая часть зимних развлечений была расположена буквально в нескольких шагах от дома. Самые популярные места – катки – есть в каждом районе", – написал мэр.

Так, самый большой каток Москвы залили в Парке Горького, его площадь составляет почти 22,2 тысячи квадратных метров. По словам Собянина, впервые за несколько десятков лет частью катка вновь стала Пушкинская набережная. Длина новой ледовой аллеи составляет 300 метров, а ширина − 20 метров. Мэр уточнил, что одновременно на катке смогут находиться до 7,5 тысячи гостей.

Для оформления катка специалисты вдохновились творчеством мастера русского авангарда Аристарха Лентулова. Все павильоны проката выполнены в ярких цветовых решениях, отметил мэр.

На Ленинской площади перед главным павильоном проката появились световые конструкции в форме ландышей. Собянин рассказал, что это является отсылкой к проекту художников-конструктивистов Владимира и Георгия Стенбергов.

"Немаленький каток и в "Лужниках": площадь единого ледового пространства – 16 тысяч квадратных метров. В наступающем сезоне он получил новое название – "Мечтатели", – продолжил Собянин.

Он добавил, что зимой на катке пройдет обширная развлекательная программа: музыкальные и спортивные мероприятия для взрослых и детей. Для этого там обустроили просторную открытую террасу, которая стала зоной отдыха с фуд-кортом. В теплом павильоне катка установили шкафчики, рассчитанные на 700 мест, здесь же находятся услуги проката и заточки коньков.

Не менее важный каток расположен на ВДНХ, добавил Собянин. В этом сезоне ему исполнилось 10 лет после начала возрождения комплекса. Ледовая площадка заработала на площади Промышленности. По словам Собянина, во время катания по льду у гостей появится возможность полюбоваться историческими павильонами № 34 "Космос" и № 26 "Транспорт СССР", Главной аллеей и новым павильоном "АТОМ".

В новом сезоне каток сможет вместить 1,9 тысячи посетителей. Мэр сообщил, что площадь ледового покрытия составляет 8,9 тысячи квадратных метров.

Как уточнил градоначальник, темой зимнего сезона на ВДНХ стал "Полет во времени". Он означает стремление к демонстрации достижений и покорению новых высот.

Еще несколько комфортных пространств для катания появилось в парке "Ангарские пруды", Гончаровском парке и на территории усадьбы Воронцово. Там заменили устаревшее морозильное оборудование и ледозаливочную технику, обновили раздевалки, пункты проката и питания.

Любители активного зимнего отдыха смогут провести время и в спортивном комплексе "Авангард", продолжил Собянин. Там впервые после комплексной реставрации залили каток общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Для гостей открыли кафе, прокат коньков и другого инвентаря.

Катки с искусственным льдом также заработают в парке "Сокольники", Таганском и Измайловском парках, ландшафтном парке "Митино", парках 50-летия Октября, "Дубки", "Ходынское Поле", "Красная Пресня", "Фили", Бабушкинском и Перовском парках, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", природно-исторических парках "Измайлово", "Тушинский", "Царицыно", "Москворецкий", у Северного речного вокзала, на Красной площади.

Собянин отметил, что с наступлением морозов откроются и катки с натуральным льдом: в Лианозовском парке, парке у прудов "Радуга", парках Дружбы и "Северное Тушино", музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно". Провести спортивные выходные можно будет и в ТиНАО. Там после комплексной модернизации стадиона "Десна" в поселении Первомайском заработает каток, оборудованный освещением, музыкальным сопровождением и лавочками для отдыха, поделился мэр.

Любители лыжного спорта также найдут для себя развлечения. По словам Собянина, общая длина 396 лыжных трасс в Москве составит более 503 километров.

Наиболее длинные трассы появятся в Битцевском лесопарке и музее-заповеднике "Царицыно". Кроме того, по количеству вариантов для катания на лыжах вне конкуренции остается парк "Сокольники". Интересные маршруты будут ждать гостей в Измайловском парке, сквере по Олонецкому проезду, парке "Фили", усадьбе Воронцово и других.

Мэр отметил, что после появления достаточного количества снега в городе появится возможность кататься с горок на тюбингах или ледянках. Сделать это можно будет в детском парке имени Н. Н. Прямикова, парках "Фили", "У Джамгаровского пруда", "Сокольники", "Ходынское поле", "Дубки", "Кузьминки", имени Юрия Лужкова, 50-летия Октября, "Борисовские пруды" и многих других.

Вместе с тем Собянин рассказал о новинке – в парке 850-летия Москвы появились два катка с искусственным льдом. На территории проложили новый участок лыжни протяженностью 3 километра.

"Этой зимой любителям активного отдыха всех возрастов точно будет не скучно", – заключил градоначальник.

Этой зимой в Москве будут работать почти 160 катков. Например, 24 ноября в столице заработал каток на ВДНХ.

Понедельник – выходной день. Со вторника по пятницу покататься там можно с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. В выходные дни лед будет доступен для гостей с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

В Москве 24 ноября откроются катки с искусственным покрытием