Москва онлайн покажет выступление юных фигуристов на открытии катка в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

24 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть ледовое шоу в честь открытия катка в Парке Горького. На лед выйдут ученики заслуженного мастера спорта России и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Каток в Парке Горького считается одним из самых крупных в столице, он может принять одновременно шесть тысяч человек.

В будни цена взрослого билета – 450–600 рублей, в выходные – 450–850 рублей. Входной билет для детей от 7 до 14 лет будет стоить 250–350 рублей в будни и 300–400 рублей – в выходные.

Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 18:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.