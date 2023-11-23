Почти 160 открытых катков с искусственным льдом будут работать в Москве зимой

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Покататься на коньках в Москве этой зимой можно будет почти на 160 катках с искусственным льдом. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства завершают мероприятия по подготовке катков с искусственным льдом, в пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах", – рассказал вице-мэр.

При создании искусственного покрытия основание катка сначала засыпают песком, затем укладывают целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. Только после этого заливается лед толщиной 10–12 сантиметров, который в дальнейшем выравнивается и полируется.

Москвичи, решившие прокатиться на искусственных катках, смогут арендовать там все необходимое. В зонах также разместят пункты обогрева, оказания медпомощи, питания и охраны.

Сергей Собянин ранее сообщил, что искусственные катки откроются в парке "Яуза", парке 850-летия Москвы и на других территориях. Зимой в городе откроют новый сезон проекта "Мой спортивный район", а в "Лужниках" проведут "Зимний день Московского спорта". В начале декабря город украсят к Новому году.



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