Научные елки стартуют в Музее современной истории России с 17 декабря

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Научные елки пройдут в Музее современной истории России с 17 декабря 2023 года по 14 января следующего года. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Научным елкам Политехнического музея уже 70 лет. В этот раз праздничные мероприятия пройдут в исторических залах Музея современной истории России, которому в 2024 году исполняется 100 лет", – отмечается в сообщении.

Юные гости смогут посетить мастерскую Деда Мороза и провести научные опыты в лабораториях. После этого они отправятся на поиски волшебника. Для участников программы подготовили путешествие по разным эпохам истории.

"Компанию детям составят знаменитый изобретатель Кулибин, сказочные лаборанты, а также Хранители – "коренные обитатели" разных эпох. Финалом программы станет вручение подарков в интерьерах библиотеки Английского клуба, сохранившихся в музее с начала XIX века", – добавила пресс-служба.

Ежедневно в музее будет организовано по три сеанса.

Ранее стало известно, что в Московской усадьбе Деда Мороза 1 ноября стартовал зимний сезон. В день рождения волшебника, 18 ноября, в резиденцию смогли попасть все те, кто желал его поздравить и побывать в сказке.

В свои именины Дед Мороз принимал теплые поздравления и дарил подарки. Как уточнил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, в 2023 году праздновать день рождения волшебника в Москве намерены в течение четырех дней.

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