Тематические карты "Тройка" выпустили в Москве ко дню рождения Деда Мороза

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

Столичный метрополитен совместно с департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза выпустил новые тематические карты "Тройка" в честь дня рождения волшебника. Об этом сообщили в пресс-службе Московской усадьбы Деда Мороза.

На карте изображена столичная резиденция Деда Мороза в Кузьминках. Купить праздничную "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

Ранее Музей Транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка", приуроченную к выставке "Куплю гараж". Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября. Количество карт ограниченно.

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы