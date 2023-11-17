Музей Транспорта выпустил тематическую карту "Тройка" к выставке "Куплю гараж"

Фото: пресс-служба Музея Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка", приуроченную к выставке "Куплю гараж".

Ее можно получить при покупке билета на экспозицию и при участии в мероприятиях параллельной программы с 18 ноября. Количество карт ограниченно.

Музей Транспорта и Музей Москвы представили выставку "Куплю гараж" 20 октября. Она будет проходить до 10 марта 2024 года. Экспозиция демонстрирует, как 18 квадратных метров личного пространства становились местом самовыражения и территорией свободы миллионов россиян и как разворачивалась история гаражной культуры в стране.

Кроме того, в рамках параллельной программы к выставке каждые выходные в пространстве экспозиции и во дворе Музея Москвы проходят фестивальные дни, посвященные гаражной архитектуре и искусству, феномену движения "Самавто", досугу советского человека, гаражным находкам и музыкальной гаражной культуре.

Для гостей выставки подготовили лекции, обсуждения, кинопоказы и концерты, которые раскроют разноплановость гаражной культуры. Вход на все мероприятия по билетам на выставку "Куплю гараж".

Также посетители могут принять участие в экскурсиях по выставке, они проходят по четвергам и пятницам в 17:00 и 19:00.

Ранее сообщалось, что выставка "Невозможноеневозможно" проходит в Московском музее современного искусства с 15 ноября по 31 марта. Ее посвятили народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и 30-летию его музея-мастерской. Экспозиция расположена по адресу Петровка, дом 25.

До этого выставка "Веер, мой спутник верный" открылась в отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово. В экспозиции представлены восточные, бальные, театральные, рекламные, сувенирные и дорожные веера XVIII–XX веков.

Выставка "Куплю гараж" стартовала в Музее Москвы