В Московском музее современного искусства пройдет выставка "Невозможноеневозможно"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Московский музей современного искусства/Дмитрий Налбандян

Выставка "Невозможноеневозможно" пройдет в Московском музее современного искусства с 15 ноября по 31 марта, ее посвятили народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и 30-летию его музея-мастерской. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция расположена по адресу Петровка, дом 25, уточнили в сообщении. Творческий путь Налбандяна начался в первую половину 1930-х годов, он быстро прославился как мастер советского парадного портрета, создавая образы вождей СССР, правителей разных стран мира, политических деятелей, космонавтов, военачальников и ученых.

Главной темой художника стала лениниана – обширный цикл произведений, посвященных Владимиру Ленину. Однако Налбандян известен также как создатель пейзажной живописи и натюрмортов.

Уточняется, что выставка ставит целью переосмысление значимости художника в истории отечественного искусства, будут пересмотрены его ключевые произведения с 1930-х по 1993 год. Основой экспозиции стали работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Центрального выставочного зала "Манеж", собрания Владимира Некрасова и Ирины Кондратовой и других.

На сайте добавили, что выставку включили в спецпроект "Новые возможности". Программа направлена на вовлечение людей с инвалидностью в культурный и образовательный контекст. Так, для посетителей с ментальными особенностями на выставке проведут облегченные экскурсии, мастер-классы, экскурсии-медиации, предложат видеогид на русском жестовом языке, тифлоаудиогид. Также выступят спикеры.

Ранее выставка "Веер, мой спутник верный" открылась в отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово. В экспозиции представлены восточные, бальные, театральные, рекламные, сувенирные и дорожные веера XVIII–XX веков.

Также акция "Московская музейная неделя" проходит в столице с 13 по 19 ноября. Во время нее горожане могут посетить выставки бесплатно.

Акция "Московская музейная неделя" продлится с 13 до 19 ноября в столице