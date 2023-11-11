Выставка вееров XVIII–XX веков открылась в усадьбе Воронцово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

Выставка "Веер, мой спутник верный" открылась в отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представлены восточные, бальные, театральные, рекламные, сувенирные и дорожные веера XVIII–XX веков из собраний коллекционера Екатерины Животовской и хранителя частных и монастырских фондов Российского государственного архива древних актов Екатерины Россан.

"Каждый аксессуар имеет уникальный дизайн. Веера выполнены в техниках плиант, бризе, плие, пальметта и других. Для их создания использовались различные материалы, такие как слоновая кость, цевка, дерево, целлулоид, бумага, перья", – говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть европейские веера эпохи модерна. Они также узнают, какими аксессуарами пользовались героини книжной классики, например Наташа Ростова и Анна Каренина.

Вместе с тем в экспозиции будет представлена коллекция восточных вееров со знаменитым кантонским веером "Тысяча лиц". Уникальность этого предмета заключается в том, что нарисованные на нем китайцы облачены в одеяния из натурального шелка, а их лица созданы из слоновой кости.

Выставка будет работать до 16 декабря. Посетить ее можно по будням с 12:00 до 20:00 и в выходные с 11:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что в столице с 13 по 19 ноября пройдет акция "Московская музейная неделя". Во время нее горожане могут посетить выставки бесплатно. Как уточнил руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин, в понедельник в музее-панораме "Бородинская битва" вход будет свободным на новую экспозицию "Александр Тышлер. Скитания кариатид".

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