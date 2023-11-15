Каток на ВДНХ откроется 24 ноября

Фото: пресс-служба ВДНХ

Ледовый каток на ВДНХ начнет работу 24 ноября, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году ему исполнится 10 лет. Каток обустроят на площади Промышленности, льдом зальют территорию вокруг космической ракеты "Восток". Ледовая арена сможет одновременно принять около 2 тысяч человек, уточнила заммэра.

"Площадь ледового покрытия составит около 9 тысяч квадратных метров. Посетители будут кататься с видом на исторические павильоны "Космос" и "Транспорт СССР", Главную аллею и новый павильон "Атом", – сказала Сергунина.

Главной тематикой сезона-2023/24 станет "Полет во времени". В день открытия, 24 ноября, в 18:00 на катке состоится шоу-представление. В последующие дни мероприятия также продолжатся.

"Например, на Северной петле кольцевой дороги, справа от арки Главного входа, представят театрализованную светозвуковую инсталляцию "Северное сияние – полет во времени". А около аттракциона "Школа спасателей" организуют музыкальное шоу "Время легенд", – рассказала она.

Заммэра добавила, что в течение зимнего сезона на катке пройдут выступления артистов, спектакли, утренние зарядки, конкурсы, мастер-классы по фигурному катанию, костюмированные вечеринки и флешмобы, а также тематические программы и дни регионов в рамках международной выставки "Россия".

Уточняется, что для гостей будут открыты пункты проката спортивного инвентаря и заточки коньков, а также кафе и точки с горячими напитками, где можно будет попробовать региональные блюда и десерты. Среди них – блины с сахалинской красной икрой, ярославским сыром, мурманской семгой или алтайским медом, гречневый ломоть с мраморной говядиной или куриным бедром, классические пончики и русский колосок с сахарной пудрой, московские плюшки и ватрушки.

Каток будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, а также с 17:00 до 23:00. По выходным и праздничным дням он будет открыт с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. При этом понедельник будет техническим днем. Билеты можно будет купить на официальном сайте, в кассах на территории катка, инфоцентрах в арке Главного входа и около павильона № 55.

ГУМ-Каток на Красной площади заработает 29 ноября. Для всех желающих он будет доступен с 30 ноября до 29 февраля. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно.

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