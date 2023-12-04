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04 декабря, 07:30

Спорт

Тренер "Ростова" Карпин негативно высказался в отношении судей после матча с "ЦСКА"

Тренер "Ростова" Карпин негативно высказался в отношении судей после матча с "ЦСКА"

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Из-за метели игру "ЦСКА" и "Ростова" собирались перенести, однако судьи решили вывести команды на поле. В итоге армейцы победили со счетом 2:0.

После игры в интервью спортивному каналу тренер "Ростова" Валерий Карпин негативно высказался о решении судей не переносить игру на другой день. Он назвал произошедшее убийством футбола. Теперь наставнику "Ростова" и сборной России грозит дисквалификация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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