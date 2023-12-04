Тренер "Ростова" Карпин негативно высказался в отношении судей после матча с "ЦСКА"

Из-за метели игру "ЦСКА" и "Ростова" собирались перенести, однако судьи решили вывести команды на поле. В итоге армейцы победили со счетом 2:0.

После игры в интервью спортивному каналу тренер "Ростова" Валерий Карпин негативно высказался о решении судей не переносить игру на другой день. Он назвал произошедшее убийством футбола. Теперь наставнику "Ростова" и сборной России грозит дисквалификация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.