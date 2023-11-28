Фестиваль с участием звезд пройдет на катке в "Лужниках" 2 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой музыкальный фестиваль с участием популярных артистов состоится на катке "Мечтатели" в "Лужниках" 2 декабря.

В программе мероприятия – диджей-сеты, детская анимация, народное караоке, мастер-классы от именитых спортсменов и автограф-сессия. Главным событием праздника будет большой музыкальный фестиваль, в котором примут участие звезды отечественного шоу-бизнеса. Для гостей "Лужников" выступят PIZZA, PavLova, CHEBANOV, Елена Князева, sozONik, мартин, Натали Андрес, Burito, U108, Liili, Катя KIKI, Мохито, POLINA CHILI и Алексей Воробьев.

Площадь катка "Мечтатели" составляет 16 тысяч квадратных метров, он будет открыт для посещения с декабря по март. Весь сезон здесь проработает музыкальный шатер, в котором по выходным проведут диджей-сеты, а в остальные дни – тематические мастер-классы и всевозможные активности. Также на катке появится чилаут-зона с фуд-кортом, фотозоны и различные арт-объекты.

Переодеться на каток можно будет в теплом павильоне, в котором есть запирающиеся шкафчики, рассчитанные более чем на 700 мест, прокат и заточка коньков. Здесь же организуют уроки от профессиональных консультантов для тех, кто пробует себя на льду впервые или просто хочет отточить свое мастерство. А детей поддержат игрушечные пингвины, которые будут находиться рядом с выходом на площадку.

Со вторника по пятницу на катке "Мечтатели" будет два сеанса: с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30. По выходным и праздникам, а также в дни каникул – четыре: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:30, с 16:30 до 19:00 и с 20:00 до 22:30.

Ранее стало известно, что в Москве этой зимой будет работать примерно 160 катков с искусственным льдом. Они есть во всех административных округах города, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.