Собянин рассказал, как в Москве строят объекты для массового спорта

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

За последние 13 лет в Москве построили порядка 200 крупных спортивных сооружений. Об этом на своем персональном сайте рассказал Сергей Собянин.

"Среди них футбольные стадионы ЦСКА и "Спартака", Дворец гимнастики Ирины Винер, Академия спорта "Динамо", Центр водных видов спорта в Парке легенд, Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, Центр биатлона "Новая звезда" в Митине, Дворец спорта в Некрасовке", – отметил мэр.

Для строительства некапитальных объектов спортивного назначения в районах город привлекает инвесторов. Такие объекты строятся быстрее обычных, для них проще найти площадку. Инвесторы, в свою очередь, получают сниженные затраты на строительство, льготный размер начальной ставки платежа и длительный срок размещения объекта.

В настоящее время с инвесторами заключено 89 подобных договоров. Построено и открыто к настоящему времени 19 сооружений.

В числе функционирующих есть спортивный комплекс PLAYPARK площадью 5 910,4 "квадратов", ФОК с крытым катком на Крылатской улице, ФОК с пятью теннисными кортами на 6-й Радиальной улице, ФОК "Сетка" на улице Адмирала Лазарева, мотошкола на территории бывшей промзоны Курьяново и другие объекты.

По словам Собянина, на постоянной основе спортом и физкультурой в Москве занимаются 52% ее жителей. При этом в 2010 году их было всего лишь 18%.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в столице выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 16 спортивных объектов. Их общая площадь составляет почти 150 тысяч "квадратов". 10 из 16 объектов построили за счет внебюджетных источников финансирования.



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