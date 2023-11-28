Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что дети и взрослые смогут бесплатно регулярно заниматься спортом рядом со своим домом. Зимой горожан будут учить кататься на коньках. Для этого во дворах и парках города откроется порядка 60 катков.



На 20 спортивных площадках пройдут тренировки по фитнесу, а как только позволит погода – и по лыжным гонкам. По словам градоначальника, часовые занятия проведут профессиональные тренеры.

Сергей Собянин ранее сообщил, что искусственные катки откроются в парке "Яуза", парке 850-летия Москвы и на других территориях. Зимой в городе откроют новый сезон проекта "Мой спортивный район", а в "Лужниках" проведут "Зимний день Московского спорта".

Также мэр рассказал, что столичная спортивная инфраструктура выросла и стала разнообразной. На сегодняшний день в Москве существует более 29 тысяч спортзон.



Современные объекты стали доступными, теперь физкультурой занимаются около шести миллионов человек. В городе создали такие проекты, как "Мой спортивный район", "Спортивные выходные", "Московское долголетие" и "Московская ходьба".

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