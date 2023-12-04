Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 07:30

Спорт

Локомотив и ЦСКА добились побед в матчах чемпионата России

Локомотив и ЦСКА добились побед в матчах чемпионата России

В Москве прошли первые тренировки в рамках зимнего сезона проекта "Мой спортивный район"

"Мой район. Навигатор": около 200 крупных спортобъектов построили в столице за 13 лет

Москвичей приглашают на мастер-классы по фигурному катанию

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Москвичам рассказали, где учат кататься на коньках

"Познавательный фильм": Москва. Дворец единоборств

"Мой район. Навигатор": дети могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

Обновленные склоны появились на "Воробьевых горах"

Москвичам рассказали о ценах в горнолыжном комплексе "Воробьевы горы"

Футболисты московских клубов "Локомотив" и "ЦСКА" порадовали своих болельщиков. Несмотря на тяжелейшие погодные условия, они добились побед в матчах чемпионата России.

Железнодорожники принимали на стадионе в Черкизове питерский "Зенит", который на тот момент лидировал в чемпионской гонке. Команда Сергея Семака считалась фаворитом встречи, однако "Локомотив" сумел одержать победу со счетом 3:1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика