Локомотив и ЦСКА добились побед в матчах чемпионата России

Футболисты московских клубов "Локомотив" и "ЦСКА" порадовали своих болельщиков. Несмотря на тяжелейшие погодные условия, они добились побед в матчах чемпионата России.

Железнодорожники принимали на стадионе в Черкизове питерский "Зенит", который на тот момент лидировал в чемпионской гонке. Команда Сергея Семака считалась фаворитом встречи, однако "Локомотив" сумел одержать победу со счетом 3:1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.