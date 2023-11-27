Москвичам рассказали, когда на прудах в городе организуют площадки для катания на коньках

Малые пруды в столице покрылись льдом. Как сообщают в МЧС, выходить на него пока рано, о чем предупреждают установленные рядом с водоемами таблички.

Лед до конца еще не успел сформироваться, он неоднородный. Спасатели регулярно патрулируют водоемы и мониторят состояние льда. Как только он будет необходимой толщины – а это примерно 25 сантиметров, на естественных водоемах в Москве организуют площадки для катания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.