Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В условиях непогоды в Москве могут произойти задержки в движении транспорта. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале городского Дептранса.

"В связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта. Маршруты могут быть временно изменены", – говорится в публикации.

Москвичей и гостей столицы призывают внимательно слушать объявления водителей.

В свою очередь, представители "Мострансавто" рассказали Агентству "Москва", что некоторые автобусы сейчас работают по фактическому прибытию на остановки. Специалисты объяснили, что сегодняшняя обстановка на дорогах не дает транспортным средствам соблюдать расписание движения.

В настоящее время городские службы расчищают от снега наиболее загруженные трассы. Однако при этом движение затрудняют мелкие аварии, а также большегрузы, вставшие на подъемах.

Эксперты ЦОДД отметили, что в Москве продолжает идти мокрый снег. Они подчеркнули, что лучшим средством передвижения сейчас является метро.

"Движение в центральной части города и на МСД – рабочее. Интенсивное движение на МКАД, Ярославском шоссе в сторону центра, на Волгоградском проспекте в сторону центра, на Липецкой улице в сторону центра, шоссе Энтузиастов в сторону центра", – уточнили специалисты.

Кроме того, в ведомстве спрогнозировали локальные затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область во второй половине дня.

В ЦОДД также предупредили, что снег будет идти в течение всего дня. При этом есть риск образования гололедицы. Обстановку на дорогах контролируют Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

Автомобилистов просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что высота сугробов в Москве может вырасти до 27–32 сантиметров к 5 декабря, что станет близким к рекорду 1952 года.

В свою очередь, заммэра Петр Бирюков рассказал о работе столичных служб в условиях непогоды. По его словам, особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, а также железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.



Маршруты трамваев могут оперативно изменить в столице утром 27 ноября