Последствия снегопада в Москве ликвидируют в усиленном режиме

Фото: Москва 24/Лидий Широнина

Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада в Москве. Столичный комплекс городского хозяйства рассказал о текущей работе в своем официальном телеграм-канале.

"В уборке города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что сейчас в некоторых районах столицы продолжает идти ледяной дождь. Москвичей предупреждают, что в понедельник, 27 ноября, порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

Горожан призвали быть внимательнее в условиях непогоды. Автомобилистов попросили по возможности отложить поездки на личном транспорте.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил в своем аккаунте, что за прошедшие сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 56%.

Синоптик уточнил, что на станции ВДНХ зафиксировали 12 миллиметров осадков, а на Балчуге – 15 миллиметров. При этом он обратил внимание, что измерения метеостанции МГУ показали 18 миллиметров.

В Московской области больше всего осадков зафиксировали в южной части. Тишковец рассказал, что, например, в Кашире выпало 23 миллиметра осадков, что составляет 56% от месячной нормы.

В настоящее время в столице установилась пасмурная погода, в некоторых районах идет снег, в других – ледяной дождь, добавил синоптик.

"Ледяной дождь прошел также в подмосковных Внуково, Остафьево, Шереметьево, Черустях, а гололед отмечался в Павловском-Посаде, Домодедово и Коломне", – заметил Тишковец.

По его словам, сейчас температура в Москве фиксируется на уровне от минус 4 до минус 4,5 градуса. Что касается области, там наблюдаются показатели от 1,5 до минус 7,4 градуса, сообщил синоптик.

Как отметил эксперт, в столичном регионе преобладает северный – северо-восточный ветер, скорость которого составляет 2 метра в секунду. При этом фиксируется низкое атмосферное давление – 728,2 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха – 94%.

Столичный Дептранс предупреждает, что в городе весь день будет идти снег, в связи с чем на дорогах могут возникать затруднения. Специалисты рекомендовали отложить поездки на автомобилях.

Вместе с тем в департаменте уточнили, что из-за непогоды возможны локальные задержки трамваев, некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Водителям также напомнили о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в непогоду. Автомобилистов просят держать дистанцию с другими машинами, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

Из-за сильного снегопада Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. В течение всей ночи производилась очистка путей от снега.

Сейчас на линии работают 1,5 тысячи человек и более 50 единиц специальной техники. Кроме того, организован оперативный штаб по снегоборьбе.

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности.

"Местами ледяной дождь, сильный гололед. На дорогах гололедица – местами сильная. Снег – местами сильный. Период предупреждения до 10:00 27 ноября", – уточняется в материале.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о резких колебания атмосферного давления на этой неделе. По его словам, циклонический вихрь окажет свое влияние, и давление опустится на 10–14 единиц, а после его ухода, к 29 ноября, оно вновь вырастет на 17–21 единицу и вернется в норму.



Локальные задержки трамваев возможны в Москве из-за погодных условий