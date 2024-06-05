Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 06:35

Экономика
Главная / Новости /

РИА Новости: Турция ведет работу по устранению проблем с оплатой у туристов из РФ

Власти Турции ведут работу по устранению проблем с оплатой у туристов из РФ

Фото: depositphotos/seqoya

Турецкие власти проводят работу для устранения проблем с оплатой услуг у российских туристов на курортах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве культуры и туризма Турции.

Множество сигналов о наличии проблем у туристов из РФ с оплатой услуг в республике получил банковский сектор Турции. По информации местных изданий, туристическая отрасль страны сталкивается с подобными трудностями в связи с блокировкой платежей, вызванной антироссийскими санкциями.

Ранее власти Шри-Ланки продлили программу по выдаче бесплатных виз российским туристам, тем самым пролонгировав визовый эксперимент, который должен был завершиться 31 марта 2024 года, но был продлен до 30 апреля, а затем еще на месяц, до 31 мая.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что граждане РФ могут столкнуться с трудностями при пересечении госграницы из-за выявления неточностей в загранпаспортах.

Новости мира: оплату картой "Мир" могут запустить в Таиланде

Читайте также


экономикатуризм
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика